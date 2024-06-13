綠議員送氣球劍 挺侯友宜選國民黨主席斬妖除魔

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（中央社記者高華謙、楊侃儒新北13日電）民進黨新北市議員今天在市議會送新北市長侯友宜用氣球做成的照妖鏡與「斬妖除魔劍」，期許侯友宜為新北市前途參選國民黨主席，照出國民黨內妖魔鬼怪、斬除牛鬼蛇神。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨市議員廖宜琨、鄭宇恩、鍾宏仁、黃俊哲、周雅玲、彭佳芸及張嘉玲輪番質詢。

廖宜琨質詢表示，對於近期許多公民團體對藍白在國會造成的混亂發起一連串抗議的看法。對此，侯友宜答詢指出，台灣能包容多元聲音，每個人都能表達意見，但要尊重別人意見。

廖宜琨詢及，國民黨立法院黨團總召傅崐萁推出錢坑法案會排擠到新北預算，衷心希望侯友宜參選國民黨黨主席，對新北市會有最好照顧。

侯友宜回應，他的選項是把握當下，以404萬市民為馬首是瞻，感謝廖宜琨幫他找頭路，但他現在還是新北市長，一定會與新北市民代合作向中央爭取預算，也希望執政的民進黨多照顧新北市。

鄭宇恩質詢，如果傅崐萁要參選國民黨黨主席，是否支持。

侯友宜回答，每個人有參選權，他尊重每個人的意願與選擇；至於是否認同「政治沒有永遠敵人或朋友」這句話，他認為「我都是朋友」。

鄭宇恩質詢，是否支持傅崐萁所推、可能排擠其他縣市預算的花東3法案。

侯友宜說，希望朝野和諧面對所有立法院法案，務實看待每件事，花東有花東困難、每個地區都有各自困難，大家都希望找到解決方式，「像花東需要安全回家的路，我們都要替他多想想」，大家針對各縣市困難都要平心靜氣坐下來討論。

鄭宇恩追問，是否同意花東3法案應取得社會共識，不要趕著硬性通過。對此，侯友宜指出，他現在最關心新北建設，各縣市就交給立法院，「給花東安全回家的路也是應該的」。

張嘉玲質詢指出，民眾黨立委黃國昌與國民黨台北市議員李明賢在廁所喬事情是否恰當、以及侯友宜是否有與黃國昌上廁所等。

侯友宜答詢表示，「我對這種事都不太記得」。（編輯：戴光育）1130613