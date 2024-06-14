花蓮震災重建辦公室持續協助 租金補貼撥款822件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城花蓮縣14日電）0403花蓮震災重建專案辦公室主任、內政部常務次長吳堂安今天表示，目前租金補貼完成撥款822件、短期安置旅宿77戶、媒合租屋59件、輔導42棟建築物獲補強補助等具體輔導成效。

花蓮0403地震發生後，行政院5月初在花蓮市忠孝街成立震災重建專案辦公室，展開居住支持、重建輔導等多項服務，6月12日從原址搬遷至行政院東部聯合服務中心。

吳堂安兼任花蓮0403重建專案辦公室主任，今天會同相關人員召開記者會說明，目前相關重建及補強工作已進入實質推動階段，除政府資源外，也結合花蓮縣建築師公會於每週一、三、五上午在重建辦公室現場提供重建相關的專業諮詢服務，讓有需要的民眾能獲得全方位協助，整合公私資源、強化服務。

吳堂安表示，民眾對於租金補貼、弱層補強、危老及都更重建等問題，均可撥打重建辦公室電話03-8330338或前往現場進行洽詢，將有專人提供說明服務及輔導措施（服務時間：週一至週五上午9時至12 時、下午1時30分至5時）。

此外，有關民眾關心重建工程費用支持部分，中央針對屬紅單且強制拆除者，近期會與財團法人賑災基金會研商及擬定重建、價購房地補助方案，以減輕重建負擔；另涉及跨部會業務部分，民眾所提出意見也能夠透過重建辦公室轉達至各部會，讓各目的事業主管機關可參考民眾實際需求並積極研議相關政策。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳堂安進一步說明，重建辦公室成立至今，已持續辦理9場重建說明會，目前天王星大樓已申請籌組都市更新會，朝自主都更方式推動都市更新，並持續協助花一邨、統帥大樓等待重建社區整合重建共識。

在租金補貼部分已完成撥款822件、短期安置旅宿有77戶入住、成功媒合租屋59件、輔導42棟建築物獲得弱層補強補助核定等具體輔導成效，中央會提供相關資源來支持受災戶早日完成家園重建與回歸日常生活。（編輯：謝雅竹）1130614