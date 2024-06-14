台馬第4海纜延伸莒光興建中 完工前以微波通訊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘欣彤連江14日電）中華電信馬祖營運處總經理林以生今天說，因台馬第4海纜延伸至莒光並預計於115年完工，目前莒光對外通訊以微波為主，已可應付莒光全鄉通訊需求。

國民黨籍連江縣議員陳貽斌今天於議會總質詢時指出，南竿與莒光間海纜中斷已久，到目前為止都還沒修好，且部分區域手機收訊不佳，雖然有微波通訊備援，但仍讓民眾擔心，恐重演去年台馬海纜全數斷裂，馬祖陷入通訊黑暗期狀況。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林以生接受中央社記者電訪時強調，中華電信不計成本投資馬祖，台馬第4海纜從新北市八里連接東引、南竿與莒光，目前以完成現地勘查，正在規劃海纜鋪設路線，預計將於115年完工。目前會以微波因應莒光全鄉固網與行動通訊等需求，應可維持通訊品質無虞。

林以生說，南竿莒光間海纜約於1年多前斷裂，因過去2至3年間每年多次中斷，繼續維修不符成本，故在第4海纜完工前不再維修。至於議員反映手機收訊不佳，東莒福正村新建基地台於12日完工後，行動訊號強度足夠涵蓋全鄉。（編輯：林恕暉）1130614