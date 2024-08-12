電動機車配套不足 基市府：里民中心設充換電站

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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）基隆市議會今天召開臨時會，討論公益青年電動機車計畫，議員抨擊充換電站等配套不足，基隆恐成電動機車墳場。市府表示，現正評估在里民活動中心建置充換電站。

民進黨基隆市議員張顥瀚表示，公益青年電動機車計畫從1.0到2.0方案，配套嚴重不足，目的是為要挽救市長謝國樑的施政危機，基隆市未來不會是電動機車的天堂，會變成墳場。

張顥瀚說，不僅充電樁數量不足，市民反映前往換電站，取出的電池電量也未充飽，甚至有充電站尚未供電，其次是「停車位之亂」，市府近期在城際轉運站周邊增設470格停車格，卻是劃設在人行道，犧牲行人權利，正如市府去年開放騎樓停車，只會造成市民更大困擾。

市府環保局長馬仲豪表示，市府共受理申請公益青年電動機車1萬5195輛，已交車約7000輛，現已暫停申請，相關配套正在研擬中，最快今年第4季開放申請，屆時會包括原本的方案，及新加入的車體補助計畫。

馬仲豪說，原方案採用專案車款，目前合作的業者包括光陽及中華2家廠商，另有2家廠商有意加入，預計年底前召開審查會，後續若有納入專案車款，將可提供市民更多元選擇。至於車體補助計畫，補助金額會較前者方案高，但不補助電池資費，市民可根據自身狀況選擇適合方案。

馬仲豪說，光陽目前在基隆市共有46處換電站，營運中的櫃體共59個，中華則有2處充電站，但中華是以「在家充電，在外補電」方式，2家業者系統不同，市府已辦理19次會勘，評估在里民活動中心建置充換電站，另針對交通要道和偏遠山區，也會加速建置充換電站。

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市府交通處長王圳宏表示，針對新建案，市府要求設置每戶1個汽車位及1.3個機車位，並利用閒置公有地，增闢停車空間，輔導私地主利用自有空地申請作為停車場使用，並制定「基隆市騎樓使用管理自治條例」，透過法制程序確保騎樓合理使用，平衡人行通行與機車停放衝突。

基隆市長謝國樑表示，4年發放5萬輛電動機車是他的政見，市府仍有意履行，但要在哪個年度編列預算，或編列在追加預算，將與主計處討論後再向議會報告。（編輯：方沛清）1130812