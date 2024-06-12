基隆青年電動機車 6/14起採控管收件

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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）基隆市府3月實施公益青年電動機車2.0方案，已受理超過1萬件，因應預算額度等因素，市府今天晚間表示，將從14日起控管收件量，除安樂區每日可達30件，其他區每日限量20件。

基隆市府去年10月推出公益青年就業電動機車補助案（1.0方案），符合條件的申請人須出生於民國78年至92年間，戶籍須於108年12月31日前設籍在基隆市，且連續在籍的青年。

獲得補助日起，連續5年且每年須完成4小時以上公益服務時數，符合資格者可申請市府補助3萬元，民眾須先墊付經濟部及環境部補助款約1萬元。通過專案審查車款有光陽機車的i-One都會版、S6Rex和中華汽車的eMOVING勁炫125超質款，共3款。

不過申請不如預期，市府3月29日公布2.0方案放寬申請條件，汰舊改為非必要條件，沒有舊車也可申請；若想要汰舊換新，另有1萬元獎勵金；申請者也從原來民國78年到92年出生市民，改為68年至93年都可申請。

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此外，過去申請者還須連5年、每年完成4小時以上公益服務時數，2.0方案也改為鼓勵性質。在2.0方案中，除將申請資格條件放寬，更全面補助既有合作的3款車款，還有電池月資費全額補助方案，等於免費領取電動機車。

基隆市環保局長馬仲豪晚間向中央社記者表示，預計下半年推出的新購電動機車補助案（3.0方案），將重啟「汰舊換新」作為必要條件，市民可自由選擇電動機車廠牌，一次性補助6萬元（包含汰舊換新獎勵金1萬元在內），但沒有補助電池月資費。（編輯：龍柏安）1130612