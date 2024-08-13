學甲警用靶場案 地方看法認為恰有助發展

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（中央社記者張榮祥台南13日電）台南市警局擬在六甲區設置警用多功能靶場及綜合體技館，提升警力訓練。對於反對者「有礙觀光」理由，地方也有看法認為，透過靶場旁甚至形成小型商店街，恰有助活絡當地經濟。

今天議會開議，國民黨議員尤榮智等人率民眾陳情表達反對意見，理由是希望成立六甲故事館帶動地方觀光。對此，台南市警局回應，將持續加強與地方溝通，以科學證據說明靶場不會有噪音、空汙問題，完工後也可提高見警率，並有助當地經濟。

地方上對於警用多功能靶場及綜合體技館的設置也有不同看法。包括有民眾認為不該延宕員警本應獲得用槍訓練，結果可能對治安毫無助益，更可能影響員警缺乏對用槍時機判斷，增加執勤風險，民眾性命安危也受影響。

對於地方發展問題，有民眾舉美國中西部靶場為例，周遭因為往來熱絡，在靶場旁甚至形成小型商店街，可見設置靶場有助活絡當地經濟。市警局新聞稿也指出，多功能靶場及綜合體技館完工後，每日約200名員警前往訓練，訓練員警也會至商店街購物、用餐，在警察沒有訓練活動日期，靶場也會開放停車場辦理活動，與地方共創雙贏。

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對於噪音的質疑，依警方數據，透過降躁與隔音室內靶場設計，可將射擊產生噪音降低到65分貝以下，遠低於擴音器90分貝或營建工地100分貝。而這種新型態靶場產生噪音，與學校師長講課聲音差不多，路過民眾根本不會聽見噪音。

也有民眾質疑「警察被突襲時，議員們在哪？有沒有站出來支持警察用槍？」並以這個月桃園警方跨轄新竹縣追捕嫌犯為例，員警右肩就遭歹徒開槍子彈貫穿，外界應體諒警察執法不簡單，對於警察權益應「多一些行動，少一些口水」，給予警察訓練用槍環境才能提升治安。（編輯：孫承武）1130813