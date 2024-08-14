高雄部落巡守隊拍攝台灣黑熊身影 獲頒5萬獎勵金

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（中央社記者張已亷高雄14日電）農業部林業及自然保育署屏東分署今天表示，茂林萬山社區發展協會6月在高雄地區拍攝到黑熊身影，為今年第一個紀錄到黑熊現蹤的部落巡守隊，獲頒新台幣5萬元獎勵金。

屏東分署今天發布新聞稿表示，高雄市茂林區萬山社區發展協會6月22日下午6時許以自動相機拍攝到1隻強壯又健康的台灣黑熊，畫面中黑熊雄赳赳氣昂昂在鏡頭前踱步。

屏東分署指出，協會是民國113年高雄地區第1個拍攝到黑熊的巡守隊，為感謝巡守隊保護台灣黑熊，副分署長朱木生13日頒發5萬元棲地監測獎勵金。

萬山部落從20歲大學生到70幾歲部落長輩都加入巡守隊參與保育。巡守隊員在表揚大會上分享看見黑熊時內心的喜悅與興奮，「原來黑熊離我們這麼近，看到照片時，為了巡守在山中度過3天2夜的辛苦，全都拋在腦後了。」

為保育台灣黑熊，屏東分署推動台灣黑熊生態服務給付示範計畫，實施地點的部落及社區可組織巡守隊，每月執行黑熊棲地巡守工作，並架設自動照相機監測。

屏東分署指出，台灣黑熊是珍貴自然資產及重要保護傘物種，有部落巡守隊這樣的無名英雄默默付出並留下重要基礎資料，才能保護台灣黑熊，盼藉表揚大會喚起民眾重視和參與保護台灣黑熊。（編輯：李淑華）1130814