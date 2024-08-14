苗縣導入AI自動偵測通報 盼遏止露天燃燒

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣府指出，露天燃燒易產生二氧化碳，加劇地球暖化，縣府去年裁罰露燃案逾百件，今年度導入AI（人工智慧）煙霧辨識暨自動通報系統，可24小時探測1公里區域內露燃行為。

苗栗縣政府環保局今天表示，為遏止露天燃燒陳情案件，除人力執行稽巡查外，對於不易到達的燃燒處，也使用無人機輔助，爭取稽查時效。

此外，針對露天燃燒好發處設置影像監視器，今年度特別導入AI煙霧辨識暨自動通報系統，從而讓行為人無所遁形。

環保局指出，AI煙霧辨識暨自動通報系統，可24小時探測1公里區域內的露天燃燒行為，目前先於公館鄉完成設置執行探測，若查獲燃燒行為人，將依法告發，若燃燒處現場未查獲行為人，也將查明地主並依法處理，呼籲民眾切勿抱持僥倖心態任意露天燃燒。

苗栗縣環保局長陳華盛表示，苗栗縣去年裁罰露燃案逾百件，案件除了燒稻草，也有不少燃燒菜園雜草、廢棄物等。

他指出，露天燃燒除產生大量二氧化碳，產生的煙霧（粒狀物）、硫氧化物、氮氧化物、細懸浮微粒（PM2.5）及不完全燃燒的有機物等污染物質，也會對人體的呼吸系統產生危害，且灰燼、濃煙飄散也會污染附近居家環境或影響行車視線，容易造成交通危害。

陳華盛表示，環保局報案中心及稽查單位除平日上班時間外，夜間及假日都有值班人員執勤，並即時處理露天燃燒陳情案件，如為夜間或假日查獲露天燃燒案件，將依環境部公告「公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」再加重裁罰。（編輯：戴光育）1130814