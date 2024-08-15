藤枝聯外道路便道裂縫逾10公分 達警戒值封閉

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（中央社記者張已亷高雄15日電）高雄六龜及桃源區間的藤枝聯外道路柔和橋上邊坡高繞便道，路面出現逾10公分裂隙，裂縫位移達警戒值，已封閉交管，藤枝遊樂區配合休園至31日；10K路段上邊坡仍有可能掉落土石，將持續實施彈性交管。

農業部林業及自然保育署屏東分署發布新聞稿指出，藤枝聯外道路18K柔和橋上邊坡高繞臨時便道近日出現裂縫，考量位處崩塌潛勢區域且裂縫位移達警戒值，再加上近日恐有豪大雷雨，已緊急封閉便道禁止通行並管制。

屏東分署表示，裂隙至少10公分，將在16日派員現勘崩塌情形並研議後續處理維護措施，藤枝遊樂區配合路段管制延長休園至31日，預定9月1日復園，將視現場施工情形滾動調整交通管制及開園訊息。

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至於藤枝聯外道路10K路段8日上邊坡崩落土方1200立方公尺及壓損原有防落石柵狀況，經人員多日清理現已暢通，但上邊坡50公尺上方仍可能會有不穩定土石掉落。

屏東分署考量近期山區氣候不穩定及坡面零星落石，為維護民眾行車安全，10K路段即日起自上午8時至下午5時持續維持彈性交管，下午5時後原則禁止進出，若民眾有緊急通行需求，可聯絡桃源區寶山里長陳燕霜協處，並提醒民眾汛期山區天候不穩定，應暫緩至山區。（編輯：陳政偉）1130815