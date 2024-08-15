北市奧運時尚派對16日登場 至少11名選手出席

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（中央社記者陳昱婷台北15日電）台北市政府舉辦的奧運英雄時尚派對明天登場，由2024台北時裝週的設計師操刀服裝，讓選手以巨星規格紅毯走秀，預料將有羽球男雙金牌得主王齊麟等11名選手出席。

總統府「Our Heroes! Team Taiwan 台灣英雄榮耀同行」明天登場，並自當天下午3時起舉行「台灣英雄大遊行」，台北市政府接著在下午4時30分於信義區香堤大道廣場舉辦「奧運英雄時尚派對」。

台北市體育局今天發布採訪通知，活動首先安排台北市立交響樂團、HRC Breaking Academy演出，接著在下午5時開始進行選手紅毯走秀及訪談，隨後台北市長蔣萬安將致贈選手客製化禮品，並邀請全場合唱國歌及國旗歌。

體育局表示，時尚派對找來「JUST IN XX」周裕穎、「ALLENKO3」柯瑋倫、Bruno Chung、「Claudia__.W」王子欣、「葭CHIA」陳佳睿等2024台北時裝週的設計師群為選手精心設計服裝，歡迎市民為凱旋榮歸的英雄們大力喝采。

台北市政府透露，出席選手包含王齊麟、體操男子單槓項目銅牌唐嘉鴻、拳擊女子60公斤級銅牌吳詩儀、男子定向飛靶銅牌李孟遠的「1金3銅」得主，以及「台灣蝶王」王冠閎、拳擊代表隊選手甘家葳、網球好手曹家宜等在內，至少11人。

不過，桌球代表隊選手林昀儒及鄭怡靜、東京奧運女子拳擊51公斤級銅牌黃筱雯、霹靂舞選手孫振均不克出席。（編輯：戴光育）1130815