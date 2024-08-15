竹市搜救犬Clay將赴芬蘭征戰世界盃 邱臣遠授旗
2024/8/15 19:41（8/15 20:11 更新）
（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）新竹市消防局領犬員温智欽、黃國峰及搜救犬Clay組隊將於22日前往芬蘭，代表台灣參加第28屆搜救犬世界盃錦標賽。新竹市代理市長邱臣遠今天授旗，盼取得優異成績，為台灣爭光。
新竹市消防局發布新聞稿表示，領犬員温智欽與Clay於3月參加消防署舉辦的「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」奪下第一名，取得代表台灣參加2024年第28屆搜救犬世界盃錦標賽（World Championship for Search and Rescue Dogs, 簡稱WCH）資格。
消防局指出，今年搜救犬世界盃賽事將於9月4日至9月8日在芬蘭萬塔市（Vantaa）舉行，温智欽與Clay預計將與世界各地共46支搜救犬隊伍交流、較勁。
另外，新竹市消防局領犬員黃國峰與搜救犬Henin去年獲得「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」第一名。消防局表示，此次特別安排黃國峰同行赴芬蘭，過程能給予温智欽與Clay必要協助，盼團隊能奪下好成績。
新竹市消防局今天舉行授旗儀式，由邱臣遠為温智欽與Clay授旗。邱臣遠表示，期許搜救犬團隊能在國際賽事中取得優異成績，為台灣爭光。
根據新竹市消防局新聞資料，目前新竹市已培訓7隻搜救犬，其中2隻通過國際搜救犬組織（International Search and Rescue Dog Organisation，簡稱IRO）高級認證及國際搜救犬任務能力認證（MRT），1隻通過IRO高級認證。（編輯：戴光育）1130815
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。