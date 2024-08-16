致力首個零碳縣市 饒慶鈴聽取多場綠能專題報告

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（中央社記者盧太城台東縣16日電）台東縣政府今天舉辦綠能論壇，邀請小水力、畜牧發電等專家分享綠能發電，台東縣長饒慶鈴參加多場座談，她說，台東縣將致力成為台灣第一個零碳縣市。

台東縣政府今日在國立台東大學舉辦「2024台東綠能論壇」，聚焦於小水力發電、生質能應用及綠能碳排等重要議題，匯集產官學各界討論再生能源的發展趨勢，盼集思為台東綠能發展激盪新方向，打造不一樣的綠能韌性城市。

饒慶鈴關注台東綠能，上午除了參加開幕儀式，還留在現場2個小時，聆聽2場專家演說，並提出問題討論。她說，今天儘量排除其他行程，希望能全程參與，下午也會抽空參加，並親自主持閉幕。民進黨籍縣議員簡維國和台東市民代表王泰捷也關心綠能議題，親自參加論壇。

饒慶鈴致詞時表示，台東縣持續推動再生能源，成立「綠能推動辦公室」，降低申辦再生能源的困難度，至去年辦理28場再生能源推廣宣導，並連續兩年舉行綠能論壇，研討再生能源的實際應用與未來發展。

她說，自上任以來，台東縣內再生能源裝置容量由19.58MW增至82.24MW，成長率達4倍，其中以太陽光電最多，並以對環境友善的屋頂型為主；其次為小水力發電，縣內水力發電廠有4座；擁有豐富的地熱資源，已有地熱發電案場持續運作，未來將持續朝生質能等其他再生能源發展。

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她說，台東發展再生能源的願景已訂出目標，希望地熱能60%、小水力發電29%，以及其他再生能源，運用既有豐富的天然資源、綠水綠能，這是全體縣民都有的共識，希望打造台東成為全台第一個零碳城市。

台東縣政府財政及經濟發處表示，2024台東綠能論壇聚焦在小水力發電、淨零公正轉型、生質能發電及綠能碳排與法規興利防弊等議題深入探討與交流，邀請國立台灣大學水工試驗所博士劉宏仁、國際氣候發展智庫執行長趙恭岳、台灣碳權交易推廣協會常務理事魯臺營及國立交通大學環境工程博士甘其銓等擔任講者，並安排綠能實際設置案例分享，讓與會者能藉此更了解再生能源的設置過程及應用。（編輯：謝雅竹）1130816