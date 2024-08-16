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台東熱氣球嘉年華壓軸 19日欣賞光雕煙火無人機

2024/8/16 15:13（8/16 15:26 更新）
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台東熱氣球嘉年華活動進入倒數，壓軸光雕音樂會19日將在鹿野鄉永安村高台大草原安排配合無人機和煙火表演。圖為15日晚間倒數第2場光雕音樂會，湧入大批人潮觀賞。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年8月16日
台東熱氣球嘉年華活動進入倒數，壓軸光雕音樂會19日將在鹿野鄉永安村高台大草原安排配合無人機和煙火表演。圖為15日晚間倒數第2場光雕音樂會，湧入大批人潮觀賞。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年8月16日
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（中央社記者盧太城台東縣16日電）為期45天的台東熱氣球嘉年華活動，進入倒數，19日晚上壓軸光雕音樂會安排配合無人機和煙火表演。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天告訴中央社記者，自7月6日起至8月19日為期45天的熱氣球嘉年華，剩下最後3天，將於19日晚上在熱氣球場地鹿野鄉永安村高台大草原舉辦閉幕光雕晚會。

他說，想要搭乘繫留體驗或是想要欣賞「閉幕熱氣球光雕FEAT無人機+煙火展演」的民眾務必把握最後機會。

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卜敏正表示，今年熱氣球嘉年華活動原本擔心受到花蓮4月初地震影響，但登場後佳評如潮，遊客比預期的還壯觀。今年與「HELLO KITTY 50週年生日慶」進行聯名合作，更帶來歷年最多的12場次光雕音樂會，其中8場「熱氣球光雕聯合500架次無人機」展演，更創造了新的話題與創意。

今年也有超過40顆國內外造型球輪番上陣，包含來自法國、阿拉伯聯合大公國、北馬其頓、烏克蘭、加拿大、荷蘭、德國、英國等14個國家的造型球。（編輯：謝雅竹）1130816

#台東縣政府交通及觀光發展處長
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#台東熱氣球嘉年華
#卜敏正
卜敏正
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