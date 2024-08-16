民雄鐵路高架化工程完成規劃 地方要求增設停車場

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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）嘉義民雄鐵路高架化完成基本設計，民進黨立委陳冠廷今天邀集相關單位到民雄車站考察並反映在地民意，期待工程可提早完工，並增設停車場解決民雄車站前停車位不足問題。

陳冠廷今天邀集交通部、鐵道局、台鐵公司及嘉義縣政府、嘉義縣議會等單位，實地考察民雄鐵路高架化工程進度，了解整體工程進展，並反映民眾建議與疑問。

陳冠廷接受媒體聯訪表示，民雄鐵路高架化計畫全長8.92公里，總經費預計達新台幣173.48億元，已於去年5月由行政院核定，但鐵道局民國120年完工通車的目標期程，恐不符民眾期待。

另外，民眾常反映民雄車站前停車位不足，高架橋墩底下可規劃作為停車空間，或學習日本將商店融入，甚至作為綠美化的共榮環境，都應儘早拍板定案，充分利用空間服務當地居民。

陳冠廷也提到，目前永久軌的工程規劃將緊貼現有路廊及臨時軌位置民眾都有意見，會繼續與相關單位討論，降低對民眾的影響。

陳冠廷指出，此次考察讓相關單位與地方民眾更深入了解工程進度及未來工作重點，減少磨擦。

鐵道局簡報指出，民雄鐵路高架化計畫今年7月完成基本設計，全長8.92公里，預計明年5月臨時軌工程決標開工、12月主體工程決標開工、120年通車，消除沿線5處平交道、3座陸橋、1處地下道。（編輯：郭諭儒）1130816