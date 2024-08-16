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五股觀音坑溪橋重建 新北：力拚11月底開放通行

2024/8/16 17:55（8/16 18:06 更新）
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新北市五股區觀音坑溪舊橋新建工程預計8月底完成新橋鋼構吊裝，整體原定年底完工，市府16日表示，在確認安全無虞下，將力拚11月底前開放。（新北市高灘處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年8月16日
新北市五股區觀音坑溪舊橋新建工程預計8月底完成新橋鋼構吊裝，整體原定年底完工，市府16日表示，在確認安全無虞下，將力拚11月底前開放。（新北市高灘處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年8月16日
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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市五股觀音坑溪舊橋去年4月倒塌，市府高灘地工程管理處今天表示，預計8月底完成新橋鋼構吊裝，原訂12月完工，在確認安全無虞下，力拚11月底前開放新橋通行。

高灘處今天表示，觀音坑溪橋為自行車友往返蘆洲區、五股區及八里區的重要橋梁。去年4月發生舊橋倒塌事故，以新台幣7370萬元重建。

高灘處新聞稿說，新橋採用輕巧、無落墩、透空方式呈現，兼顧結構安全性、施工與防洪的安全、維護方便性、生態保護性及景觀融合，降低衝擊自然環境生態。

處長張修銘表示，觀音坑溪口位於感潮河段、觀音山腳斷層地質條件不佳，橋下有污水幹管通過，因施工介面複雜且機具動線受阻，使重建施工較困難。

他說，重建工程主要為補強既有橋台、新設鋼構橋梁上構、橋面照明及修復周邊引道。上部結構選用鋼拱橋，且選用耐久性較高的防蝕塗料。預計8月底完成鋼構橋吊裝。

張修銘說，新設橋面有河口生物意象的噴花地坪，欄杆也設置不鏽鋼板的猛禽意象。新橋完工後，將新設臨時斜坡道進入觀音坑溪橋，通往原有河濱自行車道，避免再行經市區道路，讓騎乘更便利。11月底前，若確認安全穩固無虞，將先開放通行。

市長侯友宜今天前往視察工程，要求縮短重建施工期程，滿足通勤需求並兼顧生態保護。（編輯：李錫璋）1130816

新北市五股觀音坑溪舊橋民國112年4月間倒塌，後展開舊橋新建工程，市府高灘地工程管理處16日表示，預計8月底完成新橋鋼構吊裝，11月底前若確認安全穩固無虞，將先開放通行。（新北市高灘處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年8月16日
新北市五股觀音坑溪舊橋民國112年4月間倒塌，後展開舊橋新建工程，市府高灘地工程管理處16日表示，預計8月底完成新橋鋼構吊裝，11月底前若確認安全穩固無虞，將先開放通行。（新北市高灘處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年8月16日
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