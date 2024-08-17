雲林興華國小多元學習 鋼琴聲不中斷

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（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）雲林縣麥寮興華國小規劃暑期多元學習活動，向教育部申請經費，聘請專業師資教學，近50名學生邊彈奏鋼琴邊學習樂理；學校計畫開學後開設鋼琴社團，讓學生學習不中斷。

興華國小校長王瓊慈表示，對於多數麥寮興華國小學生要額外負擔費用，到外面上音樂才藝課程，是非常不容易的事情，除了經濟上的負擔之外，到麥寮市區至少需要15分鐘車程，因此學校特地向教育部申請計畫外聘音樂老師到校授課，家長們不用額外負擔學費。

王瓊慈舉今年應屆畢業生為例，他們從三年級開始接觸鋼琴等樂器，並熟悉樂理，今年自行創作畢業歌曲；她認為，學習鋼琴除了陶冶性情外，也訓練小孩的手指肌肉和手眼協調，因此學校計畫開學後開鋼琴社團，讓學生學習不中斷。

學校今年暑期期間規劃不同班級4堂鋼琴鍵盤課，人人都可以上到鋼琴課程，近50名學生邊彈奏鋼琴邊學習樂理。

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就讀三年級的學生林永哲說，學鋼琴感覺有一點點困難，因為手指頭有時不聽使喚，尤其是要彈無名指，常常會中指一起彈下去，不過應該多練練就可以了。

音樂老師蘇鈺雯說，學鋼琴不僅可以使孩子情感豐富，情緒開朗，而且還可以提高音樂鑑賞力，對於偏鄉學生要接觸鋼琴是比較不容易的。透過暑假沒有課程進度壓力的時候，讓學生接觸學習鋼琴彈奏，學習不一樣的樂器，增廣視野。（編輯：黃世雅）1130817