李四川：大巨蛋可望舉辦國慶晚會
（中央社記者黃麗芸台北19日電）各界關注大巨蛋何時能辦演唱會，台北市副市長李四川今天表示，最晚9月底前改善完成漏水和椅色問題，如此就可望舉辦國慶晚會，辦演唱會也較沒問題。
李四川上午出席台北市建管處「建築工程圍籬綠美化評選活動」頒獎典禮，會前接受媒體聯訪時，作上述表示。
他指出，大巨蛋目前有兩個問題，第一個就是漏水，另一個就是白色椅子。
李四川說明，台北市政府已要求遠雄公司要盡快完成抓漏部分，希望在8月底、最晚9月底前，一定要解決完漏水問題，現在大巨蛋屋頂正在趕工加裝薄膜，預期8月底完成，這樣要辦演唱會就比較沒問題。
另外，針對白椅問題，估計10月底前完成所有椅套顏色改善，如此大巨蛋執行缺點就差不多可改善完成。
媒體追問，如何看有土木技師稱大巨蛋辦演唱會的關鍵是疏散機制。李四川表示，部分外界人士可能還不太了解大巨蛋，認為若辦演唱會的疏散人潮會湧至地面，但其實大巨蛋有地下通道可直通至國父紀念館，且目前尚未啟用過，而現在大巨蛋人潮就可在10至15分鐘左右疏散完畢。
李四川認為，大巨蛋原先設計，就已有為舉辦非體育賽事活動疏散做規劃，所以應該沒問題。
至於是否12月底就可到大巨蛋看演唱會一事，李四川提到，現在最快的應該國慶晚會可望在大巨蛋舉辦，北市府目前仍在努力中，也希望消防安全基金會可於本月內驗證審查核定，即可按內政部函示，非體育賽事依大型群聚活動安全管理自治條例辦理。
媒體最後問到京華城案進度和議員便當會陳情爭議。李四川表示，北市府平日都有很多陳情案，也會交辦各局處秉其權責酌處，此案已進入司法程序，所以不再表達個人意見，北市府也會配合調查辦理。
現場隨後進行「建築工程圍籬綠美化評選活動」頒獎，這次活動共計36處工地參與、54組參賽作品，會中宣布特優作品為五益營造股份有限公司所承造的元利建設旅館大樓新建工程案，透過學生繪畫作品「幸福彩繪」，將單調施工圍籬增添學子的創意、童趣，由李四川親頒獎項勉勵。（編輯：張銘坤）1130819
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