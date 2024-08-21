新北8/23就博會邀52廠商設攤 釋2500職缺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市勞工局今天表示，將於23日上午10時在市府6樓大禮堂舉辦就業博覽會，邀請52家廠商設攤提供超過2500個工作機會，薪資最高可達新台幣7萬元，歡迎有求職需求民眾參與。

勞工局發布新聞稿，局長陳瑞嘉表示，多數企業對於下半年景氣抱持正面看法，現場邀請52家廠商共襄盛舉，提供超過2500個工作機會。包含鼎泰豐等多家企業都釋出破百職缺。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳瑞嘉表示，分析本次就博會特點，最大宗求才產業為旅宿餐飲業，職缺占比3成4；其次為零售量販業，職缺占2成7。

陳瑞嘉表示，在薪資待遇部分，南京資訊開出資深硬體研發工程師月薪達70K，三重客運也開出60K以上薪資招募職業大客車駕駛，鼎泰豐也開出月薪55K以上，吸引對料理有熱情的主廚加入。還多家餐飲旅宿業開出新台幣200元以上的計時薪資，有彈性工作時間需求的民眾歡迎踴躍參與應徵。（編輯：方沛清）1130821