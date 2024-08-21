國防部次長秋節慰勉三總澎湖分院 籲做好資安防護

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（中央社澎湖縣21日電）秋節將至，國防部海軍常務次長黃佑民中將今天代表國防部長顧立雄抵澎慰勉三總澎湖分院醫護人員辛勞，致贈秋節加菜金，同時指示各醫院務必作好「資安防護」工作。

黃佑民中將今天在軍備局副局長王德本、工營中心主任賀志豪少將、軍醫局醫計處處長陳逸鴻、三軍總醫院副院長李俊泰等人陪同下前往三總澎湖分院秋節前慰勉醫護人員。

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黃佑民在聽取澎湖分院長胡曉峯簡報後，對澎湖分院推動「醫療在地化」和加強第一作戰區戰傷醫療韌性，在台北三軍總醫院協助下，醫療運用現代AI科技智慧，引進「智慧化醫療-AI心電圖判讀」和成立「燒燙傷加護中心」及今年預定完成的血品冷凍庫及冷藏庫等，承擔起第一作戰區「健軍衛國」的重責大任，受到澎湖軍民及鄉親的認同，並榮獲2023年醫療院特色醫療「SNQ國家品質標章」，表示肯定。

黃佑民也指示在招募醫護專業人才，要做好護理職缺補足與薪資調升，和護理休假權益，同時要做好醫院的「資安防護」，避免資安事件造成醫療服務癱瘓等重大損失，讓醫療服務穩定執行。（編輯：李淑華）1130821