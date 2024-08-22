台東「那年我們一起聽的歌」 邀五燈獎歌手重現經典

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東縣政府舉辦的「那年，我們一起聽的歌」24日登場，將邀請參加過五燈獎歌手演出，要讓台東民眾在北町日式建築宿舍群重拾經典回憶。

台東縣政府文化處今天發布新聞稿表示，「那年，我們一起聽的歌」24日、週六晚間7時至9時在台東市北町日式建築宿舍群舉行，這次主題為「又見五燈獎」，邀請到曾經參加過「五燈獎」比賽嶄露頭角的知名歌手蔡小虎、曾心梅、林俊逸、戴梅君演出，將呈現當年參賽經典畫面。

其中林俊逸與蔡小虎更是榮獲五度五關衛冕最高榮譽的歌手，活動免費開放入場，縣府歡迎民眾相約聽歌，可自行攜帶椅子及野餐墊，舒服享受演唱會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縣長饒慶鈴表示，縣府致力於推廣藝文活動，藉由多樣化藝文活動讓台東成為一個充滿文化氛圍的地方，而北町日式建築宿舍群近年來已成為樂齡朋友每年最期待的音樂聖地，不僅享受高品質藝術表演，縣府也不斷策劃並推動各類活動，將藝術與生活緊密結合。

她說，這次主題訂為「又見五燈獎」，主要希望透過經典節目重現，喚起人們對過去美好歲月回憶，並以充滿活力的音樂盛宴，帶來一個難忘夜晚；歡迎民眾呼朋引伴一同享受這場音樂與歷史交織的夜晚，重溫那些年「我們共同的回憶」。（編輯：陳仁華）1130822