北市午後雷雨 雙溪淨水場至聖人瀑布防溪水暴漲

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（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市今天下午出現打雷閃電雨勢，市府指出，最大10分鐘雨量在大安森林公園有22.5毫米，其次為松山區民生國中，雙溪淨水場至聖人瀑布應留意溪水暴漲，消防局已派員到場警戒。

台北市政府下午近3時發布訊息表示，市區內對流系統發展巔峰期已過，降雨強度漸趨緩，目前最大10分鐘雨量於大安森林公園22.5毫米，其次為松山區民生國中22毫米。

北市府指出，後續仍有對流系統從新北市移入台北市南側萬華、大同、中正、大安、文山區，預估雨勢將延續，時雨量約20毫米。士林、北投區時雨量約10毫米，影響時間約1小時。

北市府表示，中央氣象署針對台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續至下午5時3分；此區域已有暴雨或暴雨發生機率，應留意溪水暴漲並注意安全，呼籲民眾遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

北市府指出，已通知消防局派人車至現場巡查，並由士林區公所轉知里、鄰長及北市警察局士林分局協助勸導遊客。（編輯：蕭博文）1130823