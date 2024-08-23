花蓮通學步道施工影響接送區 學校推分流措施

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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）花蓮市明義國小、國風國中等人數較多的學校，校園周邊通學步道改善工程進行中，家長憂心開學後會交通大亂。2校趕工恢復校門接送區及安排分流，國風國中還將延後上學時間。

無黨籍花蓮縣議員楊華美今天分別到明義國小、國風國中2校關心通學步道改善工程，她說，很多家長打電話到服務處，擔心下週開學，校門前還在施工，擔心接送交通壅塞、學生上學有通行危險等。

明義國小校長許傳德說，除了正門外，還有仁愛街、林森路共3處接送區，下週開學前正門東側接送區會完工，西側區會封閉暫定為置料區，連同周邊通學步道，預計11月底完工。

許傳德說，通學步道改善工程從上學期開工，6月周邊道路管制，分流狀況家長們已有經驗，開學後會加強交通引導，避免造成交通打結。

國風國中是全縣人數最多的國中，雖有3處進出口，但都在同一條街上，每次上學時間，校門前交通非常壅塞。校長劉文彥說，遇到下雨天，校門前100公尺至少塞20分鐘才能通過。

劉文彥說，有要求廠商開學前必須先完成校門前人行道鋪設，也會安排導護志工、老師在3處出入口、學校周邊道路引導，呼籲家長提早將孩子放下車，由老師引導走人行道到校門，避免車輛堵在校門前。

劉文彥說，下學期開始到校時間從7時30分延後到7時50分，除了希望學生睡飽、吃飽後再上學，也有讓接送時間更寬裕。

實地聽取2校施工管制狀況，楊華美說，通學改善工程完工還至少要3個月以上，考量施工時間交通及學生安全，將協助與警方協調，協助學校上學時間交通疏導，提供學生安全上學環境。（編輯：謝雅竹）1130823