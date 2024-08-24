議員指大數據中心提案少無助政策 北市：已達目標

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（中央社記者劉建邦台北24日電）台北市府曾花費千萬元設大數據中心，議員指出，提案數少且都為一次性活動，對政策幫助有限。資訊局今天表示，政策須隨資訊技術滾動式修正，大數據中心已達成原定目標。

民進黨台北市議員許家蓓發布質詢資料指出，前台北市長柯文哲任內花費新台幣1200萬元成立台北大數據中心，並訂定作業要點，主責跨局處數據整合與應用等業務。

許家蓓表示，為確保數據應用安全性及適法性，台北市政府在民國109年12月成立資料治理委員會，事後啟用台北大數據中心，並以整合跨域數據及分析市政議題為核心任務。

許家蓓說，但北市府因應資訊局組織修編，認為台北大數據中心階段性任務已完成，去年5月停用作業要點，並改由資訊局數據治理中心承接相關業務，但調資料發現，承接後僅執行15件專案，且其中6件為一次性活動。

此外，審計部也點名台北大數據中心執行專案都集中在北市府部分機關，認為與輔助持續性政策目標有落差，且資訊局承接業務後，至去年底執行專案僅3件。

許家蓓表示，調資料發現，今年至今未新增任何專案，僅有從110年1月開始執行的台北城市儀表板專案，且今年預算只有約49.5萬元，預算砍半、新增執行專案為零。

許家蓓指出，台北大數據中心在109年成立、111年啟用，去年改由資訊局數據治理中心承接業務，但提案多數集中在市府內機關，與民間合作提案僅3件，認為現任市府沒有要推動大數據治理市政。

台北市資訊局對此回應，台北大數據中心是以任務編組成立，目的為廣泛嘗試各種可能性，更是台北市資料治理起點，歷經1年實證，相關成果足以作為政策聚焦評估依據，且是按照原訂計畫功成身退。

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資訊局指出，政策須隨資訊技術滾動式修正，經綜合比較利益原則、財政紀律與管理效率，台北市資料治理策略已從政策研究走向系統開發、獨立封閉迎向共創開源，若以舊指標評估新框架，有些不合時宜。

資訊局表示，持續以更少經費，做出更有價值成果，如建置大型活動儀表板，專案經驗皆可延續在各項活動應用，除減少重複開發成本，也可發揮數據應用成效，今年預算主要是維護大數據中心場地軟硬體設備。（編輯：李錫璋）1130824