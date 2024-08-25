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玩具再利用落實環保 桃園修惜站擴大服務範圍

2024/8/25 12:20（8/25 13:01 更新）
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桃園市環保局與台灣玩具圖書館協會合作，新設以玩具修繕為主的修惜站，將捐贈的二手玩具經清洗、消毒、分類後透過租借與販售服務，落實回收再利用的環保觀念。（桃園市環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年8月25日
桃園市環保局與台灣玩具圖書館協會合作，新設以玩具修繕為主的修惜站，將捐贈的二手玩具經清洗、消毒、分類後透過租借與販售服務，落實回收再利用的環保觀念。（桃園市環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年8月25日
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（中央社記者吳睿騏桃園25日電）桃園市政府環保局今年度與台灣玩具圖書館協會合作，新設以玩具修繕為主的修惜站，將捐贈的二手玩具經清洗、消毒、分類後透過租借與販售服務，推廣環境永續及資源再利用。

環保局今天表示，隨著現代玩具多樣化，坊間玩具汰換速度增加，只要老舊或有損壞就被丟棄，「玩具盒子修惜站」盼透過修繕及整理，推廣二手玩具回收再利用，並將玩具分享給偏鄉弱勢兒童；無法再利用的玩具則透過處理技術，製成塑膠粒料再製成椅子等用品，重新賦予舊玩具新生命，也落實回收再利用的環保觀念。

環保局說，目前設有11處修惜站，其中包含2處公部門單位、3處環保志工小隊及6處民間團體，提供汰換課桌椅、廢棄傢俱、小家電及舊衣物等修繕翻新等服務，再製成桌椅、櫃子及文創商品等，今年度再加入玩具類修繕場所，共有12處修惜站提供民眾舊物修繕及回收服務，完善二手物再利用量能。民眾可上桃園市海岸及資源循環工程處官網查詢相關資訊。

環保局指出，修惜站會不定期舉辦二手物拍賣及免費修繕服務，提供弱勢家庭二手物修理服務，拍賣所得則捐贈社福團體響應公益，市民朋友在丟棄家中老舊破損家具或換購傢俱時，不妨先走一趟修惜站，落實循環經濟，也創造物品新價值。（編輯：李淑華）1130825

桃園市環保局與台灣玩具圖書館協會合作，新設以玩具修繕為主的修惜站，推廣二手玩具回收再利用，將玩具分享給偏鄉弱勢兒童，無法再利用的玩具也可透過處理技術，製成塑膠粒料再製成椅子等用品，重新賦予舊玩具新生命，落實環保觀念。（桃園市環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年8月25日
桃園市環保局與台灣玩具圖書館協會合作，新設以玩具修繕為主的修惜站，推廣二手玩具回收再利用，將玩具分享給偏鄉弱勢兒童，無法再利用的玩具也可透過處理技術，製成塑膠粒料再製成椅子等用品，重新賦予舊玩具新生命，落實環保觀念。（桃園市環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年8月25日
#桃園市政府環保局
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