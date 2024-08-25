礁溪協天廟主委鬧雙包 新派吳宏昱連任盼縣府協助

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（中央社記者王朝鈺宜蘭25日電）宜蘭礁溪協天廟主委雙包案，新派今天選出主委吳宏昱，他表示，希望縣府協助解決問題，畢竟有2個管理委員會很奇怪。舊派新任主委李清林說，吳宏昱如果要談，什麼都可談。

礁溪協天廟供奉關聖帝君，200多年來香火鼎盛，是當地信仰中心，每年香油錢更是可觀。2020年協天廟主委改選時鬧雙包爭議，新舊派各辦選舉各擁主委，雙方為「正名」還鬧上法院，訴訟多年後，最高法院今年3月駁回上訴，確認新派主委吳宏昱與廟方的委任關係。

由於4年任期將屆滿，宜蘭縣政府民政處7月間邀集新舊派協調，但未達成共識，舊派8月16日改選，由曾任宜蘭縣議會副議長李清林當選主委，李清林目前擔任議長張勝德的特別助理。新派則在今天改選，由吳宏昱連任主委。

吳宏昱說，他是唯一合法的管理委員會選出的主委，許多信眾要來為關聖帝君服務，他都非常歡迎。至於主委紛爭，雙方都是在地人、好朋友，私下其實都有在溝通，期盼未來在廟務上能有很好的溝通，也希望縣府能協助解決問題，畢竟有2個管理委員會真的很奇怪。

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李清林表示，接下主委並非他的本意，這次當主委是被趕鴨子上架，他在協天廟服務40餘年，如果要當主委早就當了，他雖已當選主委，但至今仍未交接，就是在等新派選出主委後的反應，吳宏昱如果要談，什麼都可以談，為了能讓協天廟持續發揚光大，他都可以忍耐。

縣府民政處表示，寺廟管理或監察組織成員產生或改選，是透過寺廟的構成員（信徒）選舉產生，屬於私權行為，且是寺廟自治的核心事項，有所異動時，為使主管機關確實掌握寺廟動態，便於必要時得採行行政管理措施，因異動原因（會員大會選舉）報請文件齊全者，縣府會站在輔導立場，盡力協助廟務溝通相關工作。（編輯：李淑華）1130825