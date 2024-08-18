礁溪協天廟主委雙包案 舊派李清林釋善意

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（中央社記者王朝鈺宜蘭18日電）宜蘭礁溪協天廟主委雙包案，舊派管理委員會日前改選，由前宜蘭縣副議長李清林當選主委。李清林今天說，待新派選出主委後，雙方再協商，「我不一定要當（主委），只要為了協天廟好就好」。

對此，記者致電新派現任主委吳宏昱，但未能接通電話，截至發稿前尚未取得回應。

礁溪協天廟供奉關聖帝君，200多年來香火鼎盛，是當地信仰中心，每年香油錢更是可觀。2020年協天廟主委改選時鬧雙包爭議，新舊派各辦選舉各擁主委，雙方為「正名」還鬧上法院。訴訟多年後，最高法院今年3月駁回上訴，確認新派主委吳宏昱與廟方的委任關係。

由於4年任期將屆滿，宜蘭縣政府民政處7月間邀集新舊派協調，但未達成共識，且在改選前夕，吳宏昱在7月22日於礁溪鄉農會停車場遭呂姓嫌犯手持斧頭砍傷，吳宏昱手腳多處受傷送醫幸無生命危險。

舊派8月16日舉行改選，由曾任宜蘭縣議會副議長、目前擔任現任議長張勝德特別助理的李清林當選主委。

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李清林今天向中央社記者表示，他從1979年起就在協天廟服務至今已40餘年，他本來不想涉入此事，但舊派經擲筊請示關聖帝君後，關聖帝君指點要他接任主委，「神明的事物，我不敢推辭」，他不得不接任主委一職。

他指出，目前待新派改選出主委後，雙方再來協商，「我不一定要當（主委），只要為了協天廟好就好」，但新任主委一定要提出解決包含人事等問題在內相關管理計畫。（編輯：戴光育）1130818