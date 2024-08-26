台中清水橋江南街改善步道將增遊憩處 外埔路平完工

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中清水區橋江南街經立委蔡其昌爭取中央補助，將進行步道改善工程並串連北街，增加運動遊憩去處；外埔區土城路因重車輾壓路面龜裂，市議員施志昌爭取市府施作路平，今天完工。

清水區橋江北街河堤步道，去年完工後廣受地方民眾好評，民進黨立委蔡其昌今天邀集相關單位前往會勘，爭取內政部國土管理署補助改善清水區橋江南街人行環境，交通部公路局補助清水區公所進行橋江北街與南街既有人行步道串聯，工程總經費新台幣4823萬元。

蔡其昌表示，橋江北街步道改善後，民眾多了一條散步遊憩道路，未來橋江南街步道改善完工後，也把米粉寮大排的北街、南街都做好，河堤可變成環狀步道，提供民眾遊憩環境。

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外埔土城路為貫穿外埔重要道路，從馬鳴、廍子、土城到后里公館與麗寶樂園，但因道路多年未整修，加上大型車輛及重型農機具進出，多處已龜裂不平，當地民眾以長輩居多，外出騎車時相當危險。

民進黨台中市議員施志昌爭取市府建設局補助經費，將道路重新刨鋪，他今天到場會勘，路平全長703公尺，今天即可完工，提供地方民眾舒適安全行車空間。（編輯：陳仁華）1130826