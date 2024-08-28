花蓮富里拍美照遺失手機 從基隆返回找深夜遇警相助

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（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）1名攝影工作者從基隆搭乘火車來到花蓮富里，為了找遺失的手機，因手機內儲存大量影像。當時已深夜，所幸遇到員警幫助到派出所領回手機，也送到旅店投宿，讓男子稱謝連連。

花蓮縣警察局玉里分局今天表示，日前富里分駐所長余岸霖帶隊執行取締酒駕專案勤務時，晚間10時許行經富里火車站，發現路邊1名男子不斷朝警車方向揮手，於是停車上前察看瞭解。

原來葉姓男子是攝影團隊的工作人員，1週前到富里鄉取景，返途中手機不慎掉落，因手機內儲存大量影像，讓葉男憂心不已，恐怕會影響工作。幸運的是幾天後接到玉里警分局竹田派出所聯繫，有好心民眾撿拾手機送至派出所。

得知手機的下落，葉姓男子當晚便搭乘末班火車，千里迢迢從基隆到富里鄉，葉男不清楚竹田派出所確切位置，打算抵達富里車站再沿途找尋。在葉男走出車站時剛好遇到執勤的員警，余岸霖也發揮助民精神，驅車載送葉男前往竹田派出所領取手機。

手續辦完已近深夜，余岸霖也順利幫忙找到投宿的地方，讓葉姓男子頻頻向警員鞠躬致謝。（編輯：李錫璋）1130828