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台東觀光明星富岡黃牛 穿鞋無名字因飼主心有不捨

2024/8/28 10:58（8/28 11:31 更新）
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台東觀光明星富岡黃牛個性溫和、愛乾淨，每天工作不超過4小時，帥氣的走在台11線富岡路段上，經常吸引遊客拍照。中央社記者盧太城台東攝 113年8月28日
台東觀光明星富岡黃牛個性溫和、愛乾淨，每天工作不超過4小時，帥氣的走在台11線富岡路段上，經常吸引遊客拍照。中央社記者盧太城台東攝 113年8月28日
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（中央社記者盧太城台東縣28日電）台東市觀光明星「富岡黃牛」，穿麻繩鞋沒取名，引起遊客好奇。原來是老農擔心牛蹄磨損，幫牠穿上鞋；沒取名字，是老農擔心有了感情，捨不得讓牠工作。

天剛亮，老農幫黃牛穿上親手縫製的麻繩鞋後，黃牛拉著牛車載著老農從富岡地區往台東市區方向出發，到空軍志航基地旁的農地耕作。

66歲的「牛爸」陳金發牽黃牛、駕牛車上下田，已經成為台東市郊的觀光景象，黃牛也變成觀光明星。

台東市區從5月過後燠熱難耐，尤其是柏油地面滾燙，遊客發現黃牛穿上麻繩鞋，以為是「牛爸」幫黃牛防燙。「牛爸」解釋，不是防燙，是擔心牛蹄磨損。

他說，黃牛清晨工作時，太陽還不大，穿草鞋是避免牛蹄磨損，柏油路粗糙又硬，牛拉車時主要是前腳施力，牛蹄磨損量大於生長速度，所以只有幫牠穿前腳，後腳就沒穿鞋了。冬天時一樣會穿鞋，夏天中午柏油滾燙時，是不會帶牛出門的。

遊客和黃牛合照時，總是會問「牛爸」，怎麼稱呼黃牛。

「牛爸」說，如果幫牠取名字就會有感情，就捨不得牠工作了，因此沒取名，都是用「嗷、嗷」聲音配合牛繩指揮牛隻。

這頭黃牛個性溫和、愛乾淨，「牛爸」非常疼愛，不僅將牠清洗的特別乾淨，每天工作也不超過4小時，帥氣的走在台11線富岡路段上，經常吸引遊客拍照；也有觀光客直接找到「牛爸」的家，到牛棚合照

「牛爸」陳金發說，不喜歡現代機器，因此以黃牛來拖牛車、耕田。這隻身材壯碩的黃牛，是8年前以新台幣12萬元買來，已經馴化會聽指令。（編輯：李淑華）1130828

台東觀光明星富岡黃牛個性溫和，老農擔心牛蹄磨損，替牠穿上麻繩鞋。中央社記者盧太城台東攝 113年8月28日
台東觀光明星富岡黃牛個性溫和，老農擔心牛蹄磨損，替牠穿上麻繩鞋。中央社記者盧太城台東攝 113年8月28日
台東觀光明星富岡黃牛走在台11線上，經常吸引遊客拍照，但牠沒有名字也引起遊客好奇。原來是老農擔心幫牠取名字就會有感情，捨不得牠工作了。中央社記者盧太城台東攝 113年8月28日
台東觀光明星富岡黃牛走在台11線上，經常吸引遊客拍照，但牠沒有名字也引起遊客好奇。原來是老農擔心幫牠取名字就會有感情，捨不得牠工作了。中央社記者盧太城台東攝 113年8月28日
#台東縣
#空軍志航基地
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