竹南強風狂吹 大樓頂造型女兒牆裂搖搖欲墜緊急封路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣連續2天風勢強勁，竹南鎮山佳里一棟大樓樓頂的造型女兒牆，今天被發現裂縫且搖搖欲墜，警方獲報，緊急封閉龍山路三段社區前方路段，請用路人改道通行。

竹南鎮山佳里里長曾錦土指出，下午2時許接獲鄰長通報，龍山路三段與光復路口的社區大樓有水泥塊掉落，經了解發現大樓10樓頂造型女兒牆與側邊轉角處，出現明顯裂縫，已有裂痕的牆面隨著陣陣強風晃動搖擺，岌岌可危。

「風真的太大了」，曾錦土說，這兩天竹南地區狂風陣陣，因這社區造型女兒牆位在10樓高處，萬一倒塌墜落，後果不堪設想。

他說，大樓管委會先以繩索暫時拉撐，晚間已緊急找鐵工設法焊接支架，加強固定，後續再商討改善、解決方式。

有鑒於7月間颱風凱米來襲，花蓮縣民宅女兒牆倒塌墜落砸中車輛，造成車內母子1死1重傷。竹南警分局表示，下午獲報前往山佳里社區大樓前，為避免女兒牆水泥塊掉落造成危害，立即管制交通。

警方指出，目前竹南鎮龍山路三段自光復路至佳北二街路段，實施東西向全面管制，禁止非住戶人員通行，請行經此路段用路人提早改道行駛。（編輯：陳仁華）1131024