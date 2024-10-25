民眾指吃麵包咬到蟑螂 南投衛生局派員稽查

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）有民眾指吃麵包吃到蟑螂，但店家向他解釋是塑膠玩具；業者今天表示，確實有客人拿麵包回來反映，處理當下就丟棄，未檢驗真、假；南投縣衛生局表示，已掌握店家資訊將稽查。

1名網友在社群平台Threads發文表示，在南投某老牌麵包店買到「包餡」巧克力麵包，咬下去有脆脆感覺，才發覺有東西，隔天拿去店面反映，業者馬上拿新台幣200元退給他，又塞好幾個麵包給他；原已經想「就這樣算了」，但店家之後再打電話說其實是員工報復，所以塞在麵包內，還說那隻是「塑膠玩具」。

這家麵包店位於竹山鎮，業者今天接受中央社記者訪問證實有這件事，但為10多天前的事，且當下與當事人解釋清楚，退費並送麵包給對方帶回去，對方也收下麵包，她不清楚為何當事人昨天又發文指控，她們對消費者感到非常抱歉，衛生單位上午也到店稽查沒問題。

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對於那隻蟑螂是否為塑膠玩具，業者表示，與當事人處理時就丟棄麵包，她並未動手觸摸檢驗是否為真、假蟑螂，因此，無法確定那隻是否為塑膠玩具；製作麵包的未成年員工事後離職，她懷疑因責罵這名員工做事不專心，導致這名人員工作更心不在焉而發生錯誤。

對於業者指「衛生單位稽查沒問題」說法，南投縣政府衛生局指出，已掌握當事店家資訊，下午將派員稽查；對於麵包內疑有蟑螂，可依食品安全衛生管理法第44條處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，情節重大並得命歇業、停業一定期間、廢止食品業者登錄。（編輯：謝雅竹）1131025