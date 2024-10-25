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綠議員籲莫綁架禁伐補償 新北市：盼推永續林業

2024/10/25 17:26（10/25 19:36 更新）
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新北市長侯友宜（左）25日率局處首長列席市議會接受議員質詢，下午與原住民族行政局長林瑋茜Siku Yaway（右）等人同台備詢，回應原民權益相關議題。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年10月25日
新北市長侯友宜（左）25日率局處首長列席市議會接受議員質詢，下午與原住民族行政局長林瑋茜Siku Yaway（右）等人同台備詢，回應原民權益相關議題。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年10月25日
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（中央社記者黃旭昇新北25日電）民進黨新北市議員今天總質詢，要求莫讓立院原住民禁伐補償條例議題，因政治綁架影響新北族人權益。原民局表示，會建議中央依原基法規定，推動部落永續林業，保障族人權益。

民進黨新北市議員下午聯合總質詢，民進黨議員蘇錦雄以阿美族語進行質詢，並透過同步翻譯為中文，讓新北市長侯友宜與官員答詢。

蘇錦雄說，以族語質詢是盼營造友善的族語使用環境，新北市府應落實原民權益，並增聘語言推廣人員，在家庭與學校創造族語環境。

對於原住民禁伐補償條例議題，蘇錦雄、民進黨議員林秉宥都詢問烏來區原住民保留地現況，以及申請補償人數與筆數。

民進黨議員顏蔚慈指出，希望保留地可有效利用，不要受到預算遭綁架的影響。

另外，民進黨議員戴瑋姍以市府編列敬老卡社會福利預算為例，詢問侯友宜是否足額編列，執行效率為何。

侯友宜答詢指出，尊重立委在立院審查預算職權，也希望補償可公平正義地給原住民。至於市府編列的敬老愛心卡雖未足額編列，但敬老卡不是法定預算，每年使用率約4成。

新北市原民局長Siku Yaway（林瑋茜）表示，113年度烏來區核撥禁伐補償面積約640公頃，補償金約新台幣1900萬元、申請案件及核准數皆逾1700件，不足經費會再向原民會爭取。

她說，因涉及土地分配使用及歷史等複雜因素，全台55個原鄉確實出現借名登記的情形；且原保地價值不高，導致族人無法藉土地生財，易流失原有土地讓他人取得禁伐補償。

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對借名登記申領原保地禁伐補償，Siku Yaway表示，市府曾行文原住民族委員會，建議依原住民族基本法第14條規定，推動部落永續林業，盼保障族人權益。也有族人不希望禁伐，以免與土地的連結斷裂。

有關原住民族語言議題，她說，原民局目前有泰雅、阿美、布農等13名族語推廣人員，也將增聘。另辦理族語單詞競賽、族語學習班、族語家庭及教會，以推廣族語。（編輯：戴光育）1131025

新北市議會25日下午邀市長侯友宜（立者右3）進行施政報告並備質詢，輪到民進黨籍議員聯合質詢時，多名議員手持標語站到侯友宜身邊，表達訴求立場。中央社記者黃旭昇新北攝 113年10月25日
新北市議會25日下午邀市長侯友宜（立者右3）進行施政報告並備質詢，輪到民進黨籍議員聯合質詢時，多名議員手持標語站到侯友宜身邊，表達訴求立場。中央社記者黃旭昇新北攝 113年10月25日
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