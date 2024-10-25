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新北耶誕城11/15起歡樂48天 巨星演唱會12/14開唱

2024/10/25 15:12（10/25 22:36 更新）
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新北市觀光旅遊局25日公布2024新北歡樂耶誕城活動特色與舉辦時間，市長侯友宜（後左2）、觀旅局長楊宗珉（後右2）等人出席者會並合影。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年10月25日
新北市觀光旅遊局25日公布2024新北歡樂耶誕城活動特色與舉辦時間，市長侯友宜（後左2）、觀旅局長楊宗珉（後右2）等人出席者會並合影。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年10月25日
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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市觀旅局今天公布「2024歡樂耶誕城」11月15日開始，連續舉行48天。將以「魔幻之城」為主題，有8大亮點，焦點的光雕秀以8層樓高LED城堡登場。巨星演唱會12月14日起開唱。

觀旅局下午舉辦記者會，公布2024新北歡樂耶誕城以「魔幻之城」為主題，並以「變裝」為主軸，各樣魔幻裝置將分布在市民廣場、站前廣場、萬坪公園、捷運環狀線南廣場、板橋車站東二門和府中廣場。

觀旅局指出，活動8大亮點包含「全新角色魔幻登場」，創造魔幻天使、小客（元素探索者）、貓頭鷹（秘法智者）、兔子（靈魂治療師）及獨角獸（聖盾守護者）等限定角色。

記者會中，市長侯友宜表示，今天將不再如以往將雷射光雕投射在市府大樓，改以面積高度有8層樓的LED（發光二極體）城堡主秀，LED城堡兼具表演舞台及裝置展演功能。

他說，主燈則化身為魔幻天使的百變耶誕樹，可隨聲光變換顏色，呈現多樣化的變身秀；市府大廳及站前廣場設置機械動態燈組，定時飄放浪漫雪花，並享受沉浸式體驗魔幻魅力。

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另外，國際智慧財產授權的項目，今年將沒有新北原創吉祥物桑塔熊，改以受民眾喜愛的環球影城巨星「小小兵」將降臨市民廣場，與大家一同參與耶誕城。

觀旅局說，系列活動將於11月15日開城後接續登場，每週六、日舉辦魔幻耶誕童話派對、魔幻變裝童樂會、異國風情的德國耶誕市集。受矚目的耶誕巨星演唱會，將於12月14日至15日開唱，表演卡司將擇期公布。（編輯：李錫璋）1131025

新北市觀光旅遊局25日為11月將登場的2024新北歡樂耶誕城舉辦宣傳記者會，公布今年活動特點與舉辦時間，環保局長程大維（左）、經發局長盛筱蓉（左2）等各局處單位皆動員參與。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年10月25日
新北市觀光旅遊局25日為11月將登場的2024新北歡樂耶誕城舉辦宣傳記者會，公布今年活動特點與舉辦時間，環保局長程大維（左）、經發局長盛筱蓉（左2）等各局處單位皆動員參與。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年10月25日
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