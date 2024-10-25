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新北阿美家園路基又中斷 市府：搶險後噴漿穩固

2024/10/25 20:12（10/25 22:23 更新）
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新北市長侯友宜（前左2）25日率市府團隊列席議會備詢，與副市長朱惕之（前右3）、原民局長林瑋茜Siku Yaway（前右）、工務局長馮兆麟（前左）等人同台備詢，回應議員提問。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年10月25日
新北市長侯友宜（前左2）25日率市府團隊列席議會備詢，與副市長朱惕之（前右3）、原民局長林瑋茜Siku Yaway（前右）、工務局長馮兆麟（前左）等人同台備詢，回應議員提問。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年10月25日
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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北瑞芳區「阿美家園」聯外道路在颱風「山陀兒」侵襲期間坍方，民進黨市議員蘇錦雄表示，今天部分路段因下雨掏空，要求給族人安全回家的路。市府說，先搶險後趕緊噴漿穩固。

民進黨新北市議員蘇錦雄下午在市議會總質詢時，秀出瑞芳區「阿美家園」道路修復路段又遭掏空的照片，他要求市府除趕緊補強外，質詢「回家的道路不會只有一條」，以備極端氣候時，當地族人有安全回家的路。

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瑞芳區長楊勝閔晚間接受中央社記者電訪表示，今天雨量較小，疑似昨天的土石飽含雨量，造成部分邊坡防護網脫落，據報已請工務局養工處補強。

新北市副市長朱惕之解釋，「安全回家」是最大考量，族人所提議開闢階梯步道，涉及邊坡高低落差大、用地涉及非族人的私有土地、排水設施維護等，需要取得社區共識。現況的邊坡防護網掏空，將先搶險後趕緊噴漿。（編輯：戴光育）1131025

民進黨新北市議員蘇錦雄25日下午在議會質詢時，特別秀出瑞芳區「阿美家園」連外道路修復路段又遭掏空畫面，除要求市府趕緊補強外，也提出「回家的道路不會只有一條」，希望除唯一的連外道路，也能闢建步道。（蘇錦雄提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年10月25日
民進黨新北市議員蘇錦雄25日下午在議會質詢時，特別秀出瑞芳區「阿美家園」連外道路修復路段又遭掏空畫面，除要求市府趕緊補強外，也提出「回家的道路不會只有一條」，希望除唯一的連外道路，也能闢建步道。（蘇錦雄提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年10月25日
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