高捷紅線往南延伸 小港林園線11月進場施作

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（中央社記者林巧璉高雄26日電）繼去年11月舉辦聯合動土祈福典禮，高雄捷運小港林園線將於11月正式進場施作。小港林園線為高捷紅線往南延伸，採「一車到底」方式提供便捷服務。

土建標統包商榮工工程股份有限公司昨晚在高雄市社教館體育館舉辦首場施工說明會，沿線小港地區居民、地方民代及廠家派員出席，榮工公司表達民眾如有相關建言可透過聯繫窗口電話即時反映。

高雄市捷運局今天表示，小港林園線第1階段土建標統包工程設有RL1、RL2及RL3等3座地下車站，車站間採潛盾隧道工法。11月起陸續於沿海二路至三路架設圍籬施工，未來將要求統包商施工過程中確實依交通維持計畫執行，並責成專管及監造顧問加強監督管制，降低交通衝擊，減少對周邊環境影響，如期如質完工。

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依捷運局資料，小港林園線民國111年9月獲行政院核定後，112年完成全線機電系統標、軌道標，及第1階段土建標的統包工程案採購發包作業。其中，土建標統包工程由榮工公司承攬施作，自既有R3小港站尾端起，經沿海一路、沿海二路、沿海三路至鳳鼻頭公園止，全長約6.35公里。

小港林園線起於R3小港站預留隧道，續採地下隧道往南延伸，經沿海二路、沿海三路、中門路、沿海路四段至沿海路二段，於林園11號公園後爬升，在中芸排水前出土爬升為高架，止於高值化產業園區前，總長11.59公里，設6座地下車站、1座高架車站。（編輯：孫承武）1031026