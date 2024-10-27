基隆潮境保育區有成 鏡頭捕捉罕見珊瑚、蝦蟹

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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆市政府今天舉辦潮境保育區生態調查成果發表會，透過公民科學家的鏡頭捕捉到保育區內罕見的「腎形真葉珊瑚」「直額掃帚蝦」與「矛形岩瓷蟹」等，盼藉此推廣海洋保護理念。

在海洋委員會海洋保育署補助下，基隆市府執行「基隆市海洋保護區經營及管理維護計畫」，持續累積潮境保育區生態數據，並擴充公民科學家培訓營活動，今年共舉辦8場次培訓營活動，有119名基隆海洋公民科學家參與，探索海洋的多樣面貌。

基隆市政府產業發展處副處長蔡馥嚀表示，這次展示基隆在海洋保育的努力成效，透過公民科學家的鏡頭捕捉到保育區內罕見的「腎形真葉珊瑚」與「矛形岩瓷蟹」和「直額掃帚蝦」等，凸顯公民科學家在生態監測中的貢獻與重要性，期盼更多人加入海洋公民科學家行列。

參與此次培訓的公民科學家表示，今年明顯感受到潮境保育區珊瑚種類增多，且過去水下拍攝照片多僅供個人收藏欣賞，今年參加培訓時，得知可以將記錄的物種上傳至資料庫，成為研究資料的一部分，感覺相當有意義。

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產發處指出，潮境保育區自民國105年成立以來，持續推動生態系統的監測及保護，今年並啟動潮境2.0方案，劃定核心區與永續利用區分區管理，使保育管理邁入新的里程碑。

產業發展處海洋及農漁發展科長許又今表示，潮境保育區將於11月1日轉為休養期，預計明年4月1日重新開放，11月1日至明年3月31日潮境保育區不開放進入，請民眾一同守護這片珍貴的海洋資源。（編輯：方沛清）1131027