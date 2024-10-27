斜槓茶農微電影 「致回家的妳」獲地方創生首獎

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（中央社記者王鴻國新北27日電）由基、北、新北、桃、新竹縣、台中市6縣市，共同舉辦2024「青春還鄉」地方創生微電影競賽，今天舉辦頒獎典禮，記錄剪輯師接手家中茶園斜槓創生的「致回家的妳」獲首獎。

由6縣市與台灣藝術創生文化基金會合作舉辦的一年一度地方創生微電影競賽「青春還鄉」，今天在新北市板橋秀泰影城舉辦頒獎典禮。

主辦單位表示，今年共收到77件拍攝企劃，最後拍出 37部作品入圍決賽，經過評審團連日決選，共有14部影片獲獎。

首獎是由黑麋影視「致回家的妳」奪得，內容是記錄1位剪輯師的「斜槓創生故事」，一面維持剪輯師的日常工作，一邊接手南投家中茶園的返鄉心境。深刻描繪當代青年在城市追求夢想，與回歸田園生活的豐富情感和心路歷程。

2獎是就讀中正大學的學生田筱琪拍攝「返鄉中年」作品獲得、3獎由聚文化社會企業拍攝的「回新屋」作品獲得；特別獎及優選獎共選出8部作品，校園新秀獎共3 部作品得獎。

台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍表示，今年競賽特色除了學生參賽及得獎比例高，第2個特色是得獎影片多在探討「返鄉」議題，包括青年及中年的返鄉。

她表示，相較於前些年的倡議及推廣，今年的地方創生已到「生根」及「生存」的階段，大家開始反思「返鄉」維持生計的可能性，以及偏鄉生活的多元價值，也代表了競賽的成熟度及影響力。

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新北市政府副秘書長龔雅雯表示，地方創生微電影競賽為影像創作者搭建舞台，3年來有越來越多的學生創作參賽，主動拿起鏡頭耕耘地方故事，更顯地方創生的念頭已在現代青年的心中萌芽。

她表示，今年由新北市等6縣市共襄盛舉，也展現出推動地方文化的決心，透過這些影片創作，不僅記錄了各地的創生故事，更凝聚了社會對地方發展的重視，為台灣的永續發展注入新活力。（編輯：方沛清）1131027