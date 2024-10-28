提升澎湖離島穩定供電 台電進行望安等地線路改壓

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（中央社澎湖縣28日電）台電為提升澎湖七美、望安、虎井等二級離島的供電，進行離島配電線路改壓與本島相同電壓，由原來的3300伏特提升至1萬1400伏特，望安島繼七美嶼之後完工，以確保供電穩定。

台電澎湖區營業處發佈訊息指出，台電為提升澎湖七美、望安、虎井等三處二級離島的供電品質，斥資新台幣1億多元，進行三離島配電線路改壓作業，將原本3300伏特電壓，提升至1萬1400伏特，與澎湖及台灣本島相同電壓等級，同時將開關汰換為新型的氣體絕緣開關，以確保供電穩定。

台電澎湖區處長路奎琛表示，台電辦理七美、望安等離島供電的配電線路改壓作業，其中七美嶼已在去年底完成，望安地區則在本月14日展開，改壓工作包括運送車輛、機具進場與工程人員施作等，澎湖區處電務組經理黃嘉成現場坐鎮指揮調度，克服天候不佳，順利在2週完成，讓望安島嶼享有與本島的供電品質。

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路奎琛表示，供電穩定是民生及產業發展的基礎，台電肩負穩定供電的目標，會隨時監控並動態調整供電電壓，並輔以調度中心自動電壓監控系統，以確保電力系統穩定。

台電澎湖區處表示，台電在先後完成七美與望安等離島配電線路改壓作業後，馬公虎井離島目前正進行規劃中，至於目前台電每年補助營運的馬公桶盤、望安將軍、花嶼、東嶼坪、西嶼坪、東吉等自行發電的三級離島，未來也會逐一的改善，讓澎湖本島和離島都享有定的供電品質。（編輯：李淑華）1131028