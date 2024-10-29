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議員指婦幼隊人少最血汗 新北警：和分局協同辦案

2024/10/29 12:35（10/29 13:16 更新）
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新北市議會29日進行市政總質詢，有議員質疑新北市人口比台北市多，但婦幼隊警力不到一半；警察局長廖訓誠（前中）表示，會和分局協同辦案。前右為市長侯友宜。中央社記者王鴻國攝 113年10月29日
新北市議會29日進行市政總質詢，有議員質疑新北市人口比台北市多，但婦幼隊警力不到一半；警察局長廖訓誠（前中）表示，會和分局協同辦案。前右為市長侯友宜。中央社記者王鴻國攝 113年10月29日
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（中央社記者王鴻國新北29日電）民進黨議員山田摩衣質疑新北市人口比台北市多，但婦幼隊警力不到一半，是6都中最血汗，要求增加警力。警察局長廖訓誠表示，會和分局協同辦案。

新北市議會今天進行市政總質詢，市議員山田摩衣說，由於近來婦幼案件增多，尤其是前陣子備受關注的「創意私房」性剝削案件等，不僅市府負責兒少性剝削防制業務專職人力不足，甚至婦幼隊警力少，也是6都中最血汗的。

山田摩衣表示，新北兒少性剝削年通報266件，台北市人口250萬，婦幼隊警力有83人，但新北市有400多萬人，可是婦幼隊僅41人，其中真正負責辦案的刑警僅有6人。

她表示，從警力比來看，新北婦幼隊警察每人需服務高達8.89萬名市民，遠高於台北市的3.21萬人，恐影響婦幼案件調查效能。希望能增加婦幼隊警力。

市長侯友宜答說，已向中央反映多次了，希望中央能多支持新北。

廖訓誠表示，全國警力是由中央做總量管制，新北去年已爭取增加152人，婦幼隊警力目前41人，但平時會和分局偵查隊協同辦案，婦幼案件會連繫婦幼專責的檢察官一起辦案。由於各分局警勤負擔也很大，未來會就警力平衡及專業進行考量。（編輯：李錫璋）1131029

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