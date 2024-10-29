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板殯拆遷或改建 侯友宜：最慢114年1月確定方向

2024/10/29 19:38（10/29 20:11 更新）
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新北市議會29日進行市政總質詢，市長侯友宜（左2）針對板橋區新北市立殯儀館未來拆遷或改建的問題表示，12月底前會完成評估，最慢114年1月、農曆過年前會提出配套措施、做法。中央社記者王鴻國攝 113年10月29日
新北市議會29日進行市政總質詢，市長侯友宜（左2）針對板橋區新北市立殯儀館未來拆遷或改建的問題表示，12月底前會完成評估，最慢114年1月、農曆過年前會提出配套措施、做法。中央社記者王鴻國攝 113年10月29日
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（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市長侯友宜今天在議會答詢時，針對位於板橋區的新北市立殯儀館未來拆遷或改建的問題表示，今年底前會完成評估，最慢明年1月、農曆過年前確定明確方向及配套措施。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨新北市議員黃淑君質詢指出，板殯（新北市立殯儀館）周邊居民長期飽受交通壅塞與噪音困擾，侯友宜的市長任期僅剩2年，板殯未來該何去何從，對於是否拆遷或改建問題，應該有明確宣示。

侯友宜答詢表示，民政局今年一定會做好詳細評估，並與鄰里做溝通後，希望在年底前會做出明確的方向，也就是在12月底前，最慢於明年1月、農曆過年前會提出所有的配套措施、做法。

他指出，他一定會做一個決定，因為他不想在任期內對板殯的態度不夠清楚，「一定會很清楚」。

新北市民政局長林耀長表示，已評估新北市很多地方，也都持續在與地方做溝通，等到定案以後，會與地方召開相關說明會；同時殯葬自治條例草案也會年底前送進議會審議，希望依自治條例做好園區的管理，以避免園區內外存在可能的亂象。（編輯：戴光育）1131029

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