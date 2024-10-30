連江縣推「公托零排隊」順利達標 助減育兒負擔

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（中央社記者潘欣彤連江縣30日電）連江縣政府表示，9月甫落成的連江縣南竿鄉公共托育中心今天上午收托最後1名候補者李姓小妹妹後，推動「公托零排隊」目標順利達標，減輕家長育兒負擔。

中華民國唐氏症基金會今天發布新聞稿指出，連江縣政府推動「島島有公托」政策，為滿足人口最多的南竿鄉托育需求，縣府於9月剛完工的樂活多功能體育館暨社福中心設置托育空間，並增設獨立托育資源中心（親子館），在第二期相關工程完工後，最多可容納70名零到2歲幼兒。

新南竿公共托育中心今天上午迎來最後1名候補者李姓小妹妹，她在媽媽及爺爺陪伴下辦理入托手續。李小妹妹的爺爺告訴中央社記者，候補等了4個月，但恰逢媳婦育嬰留停假將結束，公托如同及時雨，大幅減輕育兒負擔。

連江縣政府指出，在前連江縣長劉增應時期就積極推動「島島有公托」政策，原本位於清水村的舊公托中心不敷使用，導致幼兒須排隊入托。連江縣長王忠銘上任後便將「公托零排隊」列為施政目標，透過滿足托育需求，消除家長的排隊等候壓力。

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新聞稿中，中華民國唐氏症基金會執行長林美智表示，南竿公托遷入新址後，基於人力補足進度、新生適應期及家長入托意願等因素，逐步增收。今達成零排隊目標後，目前共有40名幼童，分為3班，以師生比1比5的比例，持續營造友善育兒環境，讓父母在馬祖安心生兒育女。

另外，中華民國唐氏症基金會董事長林正俠指出，基金會在馬祖已邁入第10年，並將專業幼兒教育與早期療育專業引進馬祖，自首座東引公共托育中心起，陸續於南竿、東西莒、北竿設立公托中心，達成4鄉五島「島島有公托」目標。（編輯：戴光育）1131030

連江縣南竿鄉公共托育中心30日完成最後一名候補幼童收托，也宣告「公托零排隊」目標正式達標，為全台首個達成此目標的縣市。（唐氏症基金會提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年10月30日