颱風康芮來襲台中停班課 百貨公司不營業

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（中央社記者郝雪卿台中31日電）康芮颱風來襲，台中市今天停止上班、停止上課，喜歡利用颱風假逛百貨公司的民眾今天要失望了，台中市區幾家大型百貨公司一早就張貼公告發布今天暫停營業1天。

中央氣象署清晨表示，過去一段時間強颱康芮的移動速度快，預估今天中午至下午登陸花東、晚間就有機會出海；北部、東半部今天普遍都是豪雨，東半部甚至會有豪雨以上等級的降雨。

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有別於凱米颱風及山陀兒颱風來襲時，台中市幾家百貨公司都有開門營業，而且人潮跟平時假日一樣，甚至還多，而這次康芮颱風來勢洶洶，百貨公司業者不敢掉以輕心，今天一早都發布暫停營業1天的公告。

包括新光三越中港店、台中大遠百、廣三SOGO、中友百貨、LaLaport、大魯閣新時代等，今天都已公告不營業，民眾不要白跑一趟了。中友百貨則推出購物網，在家也可以逛逛下單。（編輯：李淑華）1131031