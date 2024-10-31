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颱風康芮來襲 台中一度逾3000戶停電

2024/10/31 12:06（10/31 16:28 更新）
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颱風康芮來襲，台中海線地區颳起強風，陸續有電線遭吹落發生停電事故，截至上午10時，有3954戶停電經搶修後復電，高美濕地附近約104戶停電。圖為台電人員搶修電力。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年10月31日
颱風康芮來襲，台中海線地區颳起強風，陸續有電線遭吹落發生停電事故，截至上午10時，有3954戶停電經搶修後復電，高美濕地附近約104戶停電。圖為台電人員搶修電力。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年10月31日
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（中央社記者趙麗妍台中31日電）颱風康芮來襲，台中海線地區颳起強風，陸續有電線遭吹落發生停電事故，台中地區有3954戶經搶修復電，高美濕地附近104戶停電。清水、沙鹿地區交通號誌牌遭強風吹落，警方現場疏導交通。

颱風康芮帶來強風，台電公司統計，今天上午台中地區大甲、清水、龍井、沙鹿地區都有電線遭強風吹落，發生停電事故，截至上午10時止，有3954戶停電經搶修後復電，高美濕地附近約104戶停電。

台中海線地區今天上午出現12級風，風勢強勁讓台電的工程車一度無法升空作業，等待風勢暫歇，立刻投入搶修工作。

台電提醒，民眾防範強風吹落招牌或樹木傾倒而發生斷電或停電，如在路邊看到電線掉落或外露，千萬不要自己去撿拾或碰觸，以免發生觸電危險。

清水區、沙鹿區上午也發生多處交通號誌、路標指示牌遭到強風吹落，清水警分局員警獲報，立刻聯繫權責單位排除，現場協助交通疏導、警戒。（編輯：謝雅竹）1131031

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