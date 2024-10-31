本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
防疫有成 台灣正式列為非洲豬瘟非疫國
首頁 / 地方

苗縣台1線固定照相桿斷頭 網友笑稱向康芮認輸

2024/10/31 16:49（11/1 09:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
颱風康芮來襲，強勁風勢讓苗栗通霄台1線上一支固定式照相桿被吹得垂掛在固定桿上，警方31日獲報後隨即派員前往處理。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 113年10月31日
颱風康芮來襲，強勁風勢讓苗栗通霄台1線上一支固定式照相桿被吹得垂掛在固定桿上，警方31日獲報後隨即派員前往處理。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 113年10月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）康芮颱風來襲，苗栗縣通霄鎮台1線1支固定式照相執法設備，今天不敵強風吹落垂掛於固定桿，引來網友笑稱「向康芮認輸低頭」。警方表示，該設備服役逾20年，已暫時拆除。

苗栗縣警察局指出，上午10時許接獲報案，通霄鎮台1線124公里白沙屯拱天宮牌樓前路段，有固定式照相機遭強風吹倒，員警到場查看發現設備機箱被吹落，垂掛於桿件上。

警察局交通隊隊長江振維告訴中央社，該固定照相執法設備主要功能在於針對闖紅燈車輛取締執法，因早於2001年前設置，服役時間已逾20年，可能因長年受海風侵蝕、造成主機箱頭腐蝕，這次受康芮颱風帶來的強風吹襲而斷裂。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

江振維說，經派員至現場檢視，並聯繫專業水電人員到場協助斷電，將線材以防水袋包裹、固定後，箱體暫時拆除，防止有漏電之虞，後續聯絡廠商進行設備檢修。

有民眾上午路過該路段，將固定式照相器不敵強風肆虐「垂頭喪氣」的景象拍下，分享在臉書地方社團，不少網友留言笑稱「認輸低頭了」、「康芮，我服輸」、「為民除害」、「賺夠可以退休了」。（編輯：李淑華）1131031

苗栗縣警察局指出，31日上午獲報指通霄鎮台1線124公里白沙屯拱天宮牌樓前路段，有固定式照相機遭強風吹倒，人員到場發現設備機箱被吹落、垂掛於桿件上。警方表示，該設備服役逾20年，現已暫時拆除。中央社記者管瑞平攝 113年10月31日
苗栗縣警察局指出，31日上午獲報指通霄鎮台1線124公里白沙屯拱天宮牌樓前路段，有固定式照相機遭強風吹倒，人員到場發現設備機箱被吹落、垂掛於桿件上。警方表示，該設備服役逾20年，現已暫時拆除。中央社記者管瑞平攝 113年10月31日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：