盧秀燕：中火二期應比照一期辦理 機組增一拆一

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（中央社記者趙麗妍、劉冠廷台中1日電）台中電廠二期新建燃氣機組環評通過，台中市長盧秀燕今天表示，一期時達成協議機組「增一拆一」，二期也應比照；立委廖偉翔表示，台中人已經付出太多，「蓋一拆一」是底線。

環境部10月30日召開環評大會通過此環評案，台電擬新建4部燃氣機組，盧秀燕10月31日批評機組與污染只增不減，環境部成為污染的放水者。

對於盧秀燕的說法，環境部昨天兩度發布新聞稿澄清，環境部今天再度召開記者會說明。盧秀燕出席清水國中校舍落成啟用典禮接受媒體聯訪，她表示，中火已是全國最大的火力發電廠，如果再加4部機組，會成為全世界最大的火力發電廠。

盧秀燕提到，中火規劃新增燃氣機組一期時，就有強烈向經濟部與當時的環保署談判，最後達成協議，中火增加2部機組，須拆2部機組，現在要再增加4部機組，最起碼的標準不能拆除低於4部。

盧秀燕說，本來是1部燃氣機組可抵2部燃煤機組，照理是增一氣要拆兩煤，考慮讓國家可用的電多一點，所以同意增一拆一，第二期是增加4部，環境部應要比照辦理，不要把標準降低。

國民黨立委廖偉翔則受訪表示，審查過程中，台電表示備用機組在「限電期間」啟用，但根據經濟部訂立的「電源不足時期限制用電辦法」，電源不足的定義包含「電能供應事業之供電容量、發電用能源不足」的狀況，也就是這次審查賦予台電「未來缺電時可以把燃煤機組全開」的權利。

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廖偉翔說，台電在這次環評計畫避重就輕，2026年台中就會有10煤2氣成為全台最大火力發電廠，新機組上線，舊的卻不拆，排放量根本不可能下降。這次環評在二期計畫中根本不敢保證「同時運轉數不超過10部」，這就證明民進黨已經在害怕未來會缺電，所以機組根本不敢拆，未來發電機組會從10部變成12部。

廖偉翔表示，台中火力發電廠是全世界最大的火力發電廠，台中人已經為台灣的能源付出太多，按照現行規劃，中火2034年發電量會暴增到1110萬瓩，暴增2倍，台中人不是不付出，而是已經付出太多，身為台中立委，「蓋一拆一」是底線。（編輯：謝雅竹）1131101