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清華桃醫BOT案再求夥伴 校方找多家廠商將招標

2024/11/1 18:41
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（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）高雄醫學大學9月提出終止清華附設桃園醫院BOT契約，桃園市府要求清大明年8月前找到新廠商。清大表示，近日已與多家有意願廠商洽談，後續會公開招標決定委託興建與營運廠商。

國民黨籍桃園市議員徐其萬今天在桃園市議會市政總質詢時，詢問市府對於高醫大與清大解約，將不會到桃園市經營醫院的後續對策及相關作為。

桃園市副市長王明鉅答詢表示，清大希望能找到其他廠商繼續推動，但市府有告知民國114年8月底前要有明確答案。

清華大學透過文字表示，清華附設桃園醫院BOT案原委託高雄醫學大學興建營運，但高醫大今年9月突然提出解約，清大近期已與多家有意願的廠商洽談且取得進展，最終將以公開招標方式決定委託興建及營運的廠商。

清大表示，在桃園設立附屬醫院是學校重點發展方向，該用地已變更且今年已完成撥用程序，年底前可完成整地工程。

清大指出，衛福部同意重劃次醫療區，預計可增加核准病床數，航空城計畫也將正式進入實質開發程序，未來公開招商條件將更為有利。（編輯：張銘坤）1131101

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