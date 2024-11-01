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都更條例放寬容積認定標準 新北估14萬戶受惠

2024/11/1 19:56
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（中央社記者高華謙新北1日電）立法院三讀通過都市更新條例修正案，擴大原建築容積適用對象。新北市境內估有2740棟、約14萬戶合法建築物，未來屋齡達30年申請都更將可適用，加速老舊建物重建。

新北市政府都市更新處說，全台約有8216棟（約27萬戶）6層樓以上合法建築物，在實施容積率管制前申請建造執照，且在實施管制後才取得使用執照，多數有原建築容積大於基準容積情況，同時也多屬於921大地震前所興建的建築物，有耐震不足疑慮。

新北都更處表示，對於中央這次修法擴大將已申請建造執照的合法建物納入適用對象，有助這類建物加速整合及都更。

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新北都更處說，這類建物約有66.5%集中於雙北市境內，新北市占全國約33.35%、共14萬戶，因新北市於民國86年實施建築容積管制，多數起造人集中於民國85、86年申請建照執照，前10名分布汐止、中和、板橋、淡水、新莊、三重、新店、永和、蘆洲與土城，共約12萬戶，占新北86.81%，同時是新北人口數排行前10名行政區，也是都更需求較高地區。

新北都更處說，這次修法也明定都市更新條例修正實施前，已提出申請尚在審議中的都市更新事業計畫案件，也可適用本次修正後原建築容積獎勵的規定，希望透過增加改建誘因，提高參與都更重建意願並改善居住安全。（編輯：張銘坤）1131101

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