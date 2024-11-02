台澳消防員墾丁南灣沙灘排球友誼賽 民眾爭睹

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（中央社記者黃郁菁屏東縣2日電）以拍攝公益月曆聞名全球的澳洲消防員到訪屏東，今天在墾丁南灣沙灘與屏東消防員沙灘排球友誼賽，雙方互動熱絡；現場不少民眾爭睹、排隊索取消防員海報，展現另類台澳交流。

屏東縣政府為澳洲消防員（Australian Firefighters Calendar）訪團安排3天2夜行程，早上在墾丁南灣沙灘舉行沙灘排球友誼賽，吸引許多民眾圍觀。其中不少人從外地來，有民眾早上6時就從屏東內埔鄉搭車，專程來爭睹消防員友誼賽。

屏東縣消防局副局長鄭建德接受媒體聯訪表示，友誼賽有2大目的，第一是建立消防員在民眾心中形象，消防員攜帶20公斤以上器材是常態，待命時就要好好準備自己，他們魁梧的身材可以帶給民眾安全感；第二是國人現在偏好國外旅遊，以活動再次宣傳墾丁美景，盼能促進國內旅遊。另外，未來也希望組隊到澳洲技術交流。

沙灘排球友誼賽在炙熱陽光下展開，過程中兩者勢均力敵，比賽分數不斷拉鋸，民眾加油、歡呼聲此起彼落，最後台灣隊3局拿下2局獲勝。有觀賽民眾笑稱「澳洲人會做人」，還知道要讓地主隊獲勝。

澳洲消防隊隊長David Moore（大衛摩爾）恭喜台灣隊獲勝，並表示，感謝來觀賽的大家，墾丁是個怡人的小鎮，景色好、食物與台灣的啤酒也都很棒，很開心到此一遊。

David Moore打趣的對屏東消防員說，「下次輪到我們痛宰你們」，語畢雙方大笑，氣氛良好。

屏東縣政府消防局屏東分隊隊員陳奕辰說，澳洲消防員線條精實，尤其隊長已54歲還保持身材不容易，足見訓練的重要，若有時間希望能多與澳洲消防員就技能面多交流。

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屏東分隊隊員楊勝傑說，澳洲夏天沒有台灣長，消防員得把握能在海邊訓練時間，也提醒自己要珍惜、充分利用墾丁資源。澳洲消防員這次交流來到墾丁南灣，也希望未來台灣消防員能到澳洲黃金海岸，再來一場沙灘排球賽，也許還能跟袋鼠對打。

澳洲消防員已參訪過屏東勝利星村、逛過墾丁大街，友誼賽後將到後壁湖品嚐海鮮美食，隨後到車城鄉福安宮與看海美術館，感受屏東文化底蘊。屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，未來將持續推動國際間合作與交流，吸引更多外國旅客到訪國境之南，感受屏東特色美景。（編輯：孫承武）1131102