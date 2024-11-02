苗縣通霄擬開發矽砂園區 業者辦說明會吃閉門羹

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣2日電）鑄造產業金晶關係企業擬在苗栗縣通霄鎮北勢窩地區開發矽砂科技園區，原定今天辦地方說明會，遭當地民眾強烈反對，會議未能如期舉行。

說明會原定在通霄鎮福源里活動中心舉行，包括福源里、福龍里等近百名里民集結抗議，並在活動中心外掛起「誓死反對」布條，高喊「拒絕汙染」及「誓死守護福源好山好水」等口號，多名地方民代、縣議員到場關切。

抗議民眾以業者申請借用場地不符流程為由，拒絕開門，並指矽砂含有高濃度二氧化矽，其粉塵可能對人體造成嚴重危害，更擔心矽砂處理過程產生廢水污染土壤、地下水，損害當地環境。業者因民眾抗議無法入場，說明會無疾而終。

民進黨籍苗栗縣議員翁杰指出，此案尚未正式向縣府提送申請開發計畫，但當地民眾對於外來廠商存有高度不信任，過去合法申設工廠仍偶有污染問題，近年有意進駐開發的業者又多與廢棄物處理相關，山區常遭不肖業者破壞環境，「大家被騙怕了」。

翁杰說，通霄鎮人口流失嚴重，多數民眾歡迎企業投資進駐，但希望是對土地環境友善的廠商，民眾因對開發計畫內容存有疑慮而反對，需要縣府協助把關監督。

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金晶事業集團執行長羅文龍告訴中央社，因應工業4.0，公司計畫投資新台幣13億元將苗栗縣內3處矽砂工廠集中合併，在通霄北勢窩地區14公頃土地籌建全新AI自動化園區，使用進口乾淨矽砂作為產品原材料，製程無工業污水排放，空氣粉塵污染防治措施也會符合排放標準。

羅文龍表示，他也是居住30多年的通霄鎮福源里民，今天辦說明會是希望先向民眾說明園區規劃，並聽取地方意見，遺憾沒有機會充分表達，會將居民訴求帶回討論，再尋求溝通機會。（編輯：張銘坤）1131102