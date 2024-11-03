司馬庫斯150人受困 直升機載送物資因霧折返4日再飛

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（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）颱風康芮導致竹縣尖石鄉司馬庫斯部落聯絡道中斷造成150名部落族人受困，縣府說，原今天要以人力運入物資但憂安全改以直升機載送，因山區起霧折返，明天將再次執行載送任務。

新竹縣政府透過文字表示，原訂今天要以人力接駁方式將藥品、糧食等物資送進部落，不過因考量運送過程恐有安全疑慮，改向消防署申請直升機載送。

新竹縣政府消防局透過文字指出，消防局今天接獲尖石鄉公所通報，在司馬庫斯產業道路因颱風康芮造成落石崩塌，人、車無法通行，需申請直升機載送物資前往司馬庫斯部落。

消防局指出，立即向消防署申請直升機，今天中午12時36分許消防署回報直升機由松山機場起飛，物資由尖石鄉公所運送至竹東中油探鑽處，在下午1時10分直升機搭載物資完畢，準備起飛。

消防局表示，但下午1時25分因山區起霧，直升機無法飛行只能折返，將物資全數下機並交由尖石鄉公所保管，後續明天上午7時再次空運物資。（編輯：李錫璋）1131103